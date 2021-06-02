МТС представил сервис для онлайн-консультаций с врачами

На ТИБО-2021 МТС представил пилотный проект телемедицинских консультаций онлайн. Приемы проводятся через приложение Telemed, с врачом можно общаться по видеосвязи — переписываться и обмениваться файлами прямо из дома. Технология уже была протестирована в 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска.

Специальное приложение Telemed для проведения онлайн-приемов функционирует в технологическом партнерстве с Платформой телемедицинских сервисов 2doc.health. С его помощью с врачом можно общаться по видеосвязи или переписываться ― чат доступен во время консультации и в течение 15 минут до и после онлайн-приема. Во время записи также можно прикрепить цифровые копии медицинских документов. Посещать поликлинику для получения заключения не потребуется ― по результатам консультации заключение можно будет скачать в электронном формате. Также врач сможет выписать электронный рецепт, который принимают в аптеках.

«Telemed может совершить прорыв в области телемедицины Беларуси. Сервис позволит в онлайн-режиме получать консультации врачей, их заключения и электронные рецепты. Тем самым пациенты могут оперативно пройти прием, а врачи — обслужить больше людей. Что особенно важно в период пандемии, технология обеспечивает бесконтактное взаимодействие в удобном формате: видео, голосовое общение, текст или в режиме обмена файлами. Мы рассчитываем, что технология будет востребована в поликлиниках страны», — отмечают в МТС.

Пилотный проект телемедицинских консультаций был протестирован компанией МТС и Платформой телемедицинских сервисов 2doc.health при поддержке Министерства здравоохранения и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси), а также медицинского персонала 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска и профессорско-преподавательского состава БелМАПО.