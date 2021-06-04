WhatsApp сможет работать на нескольких устройствах одновременно

Команда разработчиков WhatsApp подтвердила, что в ближайшие месяцы появится общедоступная бета-версия мессенджера, обеспечивающая пользователям доступ к аккаунту с нескольких устройств. Были анонсированы и другие функции.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) не стал подтверждать слухи о том, что скоро появится версия мессенджера для iPad, но сообщил, что с внедрением поддержки программой до четырёх гаджетов появление варианта мессенджера на этом планшете не исключено.

По данным генерального директора Facebook Марка Цукерберга (Mark Zukerberg), в мессенджере появится новая функция «посмотри только раз». Она позволит отправлять другим пользователям контент, немедленно исчезающий после просмотра. Расширяется и сервис по доставке «обычных» исчезающих сообщений. В будущем новый «исчезающий режим» позволит не настраивать каждый индивидуальный или групповой чат, а отправлять во всех чатах исчезающие сообщения по умолчанию.

Цукерберг добавил, что поддержка нескольких устройств не лишит WhatsApp сквозного шифрования контента. «Было большим техническим вызовом организовать правильную синхронизацию сообщений и контента на всех устройствах даже в случае, если аккумулятор смартфона разряжен, но мы решили эту проблему и намерены скоро представить функцию!» — заявил глава Facebook.

Хотя время интеграции исчезающих сообщений нового типа неизвестно, уже выяснилось, что бета-версия с поддержкой нескольких устройств будет доступна через «месяц-другой».