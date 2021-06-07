Новая серия телевизоров LG OLED G1 уже в Беларуси

LG Electronics (LG) представила серию OLED телевизоров G1 в трёх диагоналях – от 55 до 77 дюймов. Отличительной особенностью серии является усовершенствованная технология OLED evo и дизайн Gallery, превращающий телевизор в цифровой холст.

Компания LG разработала OLED панель нового поколения evo на основе инновационных светящихся элементов, которые позволяют отображать на экране еще более чистые оттенки на новом высоком уровне яркости. Для достижения максимальной правдоподобности передаваемых OLED экраном цветов были использованы новые материалы для создания элементов матрицы, спектр излучения которых стал более узким, производя более стабильные и точные базовые цвета: красный, синий и желтый.

Кроме того, технология OLED позволяет телевизору быть невероятно тонким и обеспечивает очень плотное прилегание к стене, чем и отличаются модели OLED телевизоров G1 серии Gallery Design. Телевизор выглядит как картина, дополняя интерьер дома и добавляя элегантности пространству.

Благодаря технологиям улучшения изображения и удачному форм фактору телевизор LG OLED evo имеет богатый функционал: это и цифровой холст, демонстрирующий произведения искусства, кинотеатр с большим экраном, портал в игровые миры и место в первом ряду на крупнейших спортивных мероприятиях. Узнать больше о серии телевизоров LG OLED G1.

Также для ценителей дизайна появится новый аксессуар — подставка Gallery Stand, которая позволит свободно планировать интерьер, разместив телевизор в любом месте вашего дома, и самое главное — Gallery Stand поможет эргономично разместить провода и устройства, сохранив красоту пространства. Уникальная конструкция дает возможность спрятать провода внутри стенда, а все сопутствующие телевизору устройства (роутер, ТВ приставка) в удобный бокс за экраном панели телевизора. А чтобы сигнал не был потерян, в основании стенда встроен ИК-повторитель. Узнать больше о Gallery Stand.

Кроме того, OLED телевизор LG может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ, чтобы вы получали от использования максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимого голосового помощника и управлять вашим телевизором с помощью нового главного экрана Smart TV, который стал еще более удобным. Cсылки для скачивания приложений в Google Play и в App Store.

Новинки доступны для покупки.