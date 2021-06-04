Samsung Galaxy SmartTag c выгодой до 30% в МТС

Приобретайте смартфон Samsung Galaxy A51 в интернет-магазине и салонах связи МТС и получайте скидку до 30% на беспроводную метку Samsung Galaxy SmartTag. А также выгоду до 50% на ряд других аксессуаров в рамках акции «Отличная пара».

Так, приобретая Samsung Galaxy A51 4/64GB предоставляется скидка до 30% на покупку беспроводной метки Samsung Galaxy SmartTag.

Galaxy SmartTag – пригодится тем, кто опасается, что может потерять свои вещи. Беспроводная метка Samsung Galaxy SmartTag имеет форму квадрата с закругленными углами. Такое устройство можно легко прикрепить к любым вещам, например, ключам, кошельку или наушникам. Galaxy SmartTag подключается к смартфону и позволяет отслеживать местонахождение ваших вещей. Стоимость беспроводной метки Samsung с учетом скидки составляет 55,55 рубля.

Samsung Galaxy A51 – сбалансированный смартфон, оснащенный 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, умной квадрокамерой с модулями на 48, 12, 5 и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп и мощной батареей емкостью 4000 мАч. Приобрести этот смартфон в рамках акции «Отличная пара» можно за 629 рублей либо в рассрочку от 30,4 рубля в месяц.

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