В свежей бете Telegram для Android появились групповые видеозвонки и анимированные фоны для чатов

Вышла новая бета-версия мессенджера Telegram для Android с номером 7.8.0. Она получила такие нововведения, как анимированные фоны для чатов, поддержку групповых видеозвонков и ряд других новшеств, которые в обозримом будущем перекочуют в стабильную версию приложения.

Участники голосовых чатов теперь могут запустить трансляцию видео с камеры или экрана своего устройства. Для того, чтобы эта возможность стала доступна, в название голосового чата необходимо добавить тег #vid. К сожалению, о полноценной работе функции пока говорить не приходится — другие участники беседы не видят видеопоток.

Обновление также принесло в Telegram градиентный фон чата, сменяющийся при отправке сообщений. Среди других обновлений стоит отметить анимацию при отправке стикеров, перенос кнопки поиска в «шапку» чата в разделе «Избранное» и появление списка активных голосовых чатов в разделе «Звонки» бокового меню приложения.