iPad Air 2020 Wi-Fi от 95 рублей в месяц в МТС

С 7 по 27 июня в МТС планшет iPad Air Wi-Fi 64 ГБ будет доступен по сниженной цене. При покупке мощного и стильного устройства из линейки 2020 года можно сэкономить до 345 рублей.

iPad Air Wi-Fi (2020) сочетает в себе мощь передовых технологий и фирменный дизайн. Планшет собран на базе передового процессора A14 Bionic, выполненного по 5-нанометровому техпроцессу. Его яркий 10,9-дюймовый экран снабжен эффективным антибликовым покрытием и поддерживает технологию True Tone, благодаря которой картинка на нем умеет грамотно подстраиваться под окружающее освещение.

Особенно порадует емкий аккумулятор, способный обеспечивать до 10 часов автономной работы с включенным Wi-Fi-соединением. А подключив клавиатуру Smart Keyboard Folio или Magic Keyboard, современный iPad Air можно превратить в мини-ноутбук. Благодаря электронному перу Apple Pencil 2 на планшете можно писать, рисовать или выделять нужные объекты.

В течение ближайших трех недель стоимость планшета iPad Air 2020 года с модулем Wi-Fi и 64 ГБ памяти снижена на 200 рублей, что позволит приобрести его за 2099 рублей. При покупке в рассрочку на год можно сэкономить 297 рублей, а в рассрочку на два года – 345 рублей. В первом случае ежемесячный платеж составит 191 рубль, во втором – 95 рублей.

Также сейчас можно воспользоваться акцией и приобрести iPad Air (2020) Wi-Fi 64 ГБ в МТС еще дешевле! В рамках акции «Вам бонус!» на него действует специальная цена – 1799 рублей. А при оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж снижен до 172 рублей, в рассрочку на два года – до 86 рублей.

Акция «Вам бонус!» дает возможность приобретать по сниженным ценам определенные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков. Скидка предоставляется при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra».