В МТС снизились цены на смарт-приставки Apple TV 4K

В интернет-магазине МТС стали доступнее телевизионные приставки Apple TV 4K первого и второго поколений. Новые цены позволят сэкономить на их покупке до 70 рублей.

Смарт-приставки Apple TV 4K позволяют смотреть фильмы, телепередачи и сериалы с изображением высокого качества и максимальным разрешением до 4096×3072 пикселей. Они помогают интегрировать в телевизор современные онлайн-сервисы и транслировать на экран любой контент из вашего iCloud. Поддержка аудиосистем, работающих с технологиями Dolby Atmos и Dolby Digital Plus 7.1, дает возможность организовать полноценный домашний кинотеатр.

Стоимость приставки Apple TV 4K первого поколения с внутренним накопителем на 32 ГБ снизилась до 679 рублей, а с 64 ГБ памяти – до 749 рублей. Приобретая в рассрочку, приставка будет доступна от 29,52 рубля в месяц и от 32,56 рубля в месяц соответственно.

Вышедшая в этом году 4K-приставка второго поколения получила более быстрый процессор, улучшенную поддержку цветовых форматов HDR, новый пульт управления Siri Remote, а также ряд других программных и аппаратных улучшений. Процессор A12 Bionic гарантирует высокую скорость отклика и плавную графику, поэтому игры в Apple Arcade на смарт-приставке TV 4K становятся ещё реалистичнее. Пульт Siri Remote обзавелся более эргономичным дизайном и несколькими дополнительными кнопками. Теперь его корпус изготавливается из переработанного алюминия, а не из пластика. Среди других улучшений Apple TV 4K 2021 года: новый порт HDMI 2.1, а также поддержка беспроводных стандартов связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.

Стоимость медиаплеера Apple TV 4K второго поколения с 32 ГБ памяти снизилась до 679 рублей, а с 64 ГБ памяти – до 759 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 29,52 рубля и от 33 рублей соответственно.