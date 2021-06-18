Встроенный антивирус Windows 10 начал удалять uTorrent

Встроенный в Windows 10 антивирус Microsoft Defender начал воспринимать популярнейший торрент-клиент uTorrent как вредоносное ПО. По этой причине антивирус удаляет приложение и препятствует его переустановке. Что интересно, проблемы возникают только у uTorrent, в то время как его аналоги продолжают работать.

Судя по многочисленным жалобам пользователей на форумах, странная работа Defender начинается после установки актуального обновления Windows 10 May 2021 Update (21H1), процесс распространения которого идет в настоящее время. Источники Microsoft пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Решить же проблему можно путем настройки раздела "Защита от вирусов и угроз" в приложении "Параметры" Windows 10. Кроме того, можно просто воздержаться от установки обновления до тех пор, пока баг с торрент-клиентом не будет устранен.