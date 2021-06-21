Пользователи Windows 7 больше не смогут получать драйверы через Центр обновлений

Microsoft больше не будет публиковать драйверы для Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 в Центре обновлений Windows.

Причина прекращения публикации драйверов кроется в том, что 9 мая истёк срок действия сертификатов SHA-1, которые Microsoft больше не будет использовать. «Из-за прекращения поддержки и истечения срока действия сертификатов SHA-1 партнеры, использующие программу Microsoft Trusted Root Program, могут публиковать несовместимые подписанные SHA-2 драйверы для устройств Windows и Windows Server, не имеющих соответствующих патчей. Это может привести к ухудшению функциональности и более длительной загрузке устройств. Причина снижения производительности заключается в том, что системы без исправлений будут сталкиваться со сбоями целостности кода при обработке подписанного драйвера SHA-2», — говорится в сообщении Microsoft.

Чтобы свести к минимуму возможное негативное воздействие этих несовместимостей, Microsoft с 17 июня прекратила публикацию подписанных SHA-2 драйверов для упомянутых версий программной платформы в Центре обновлений Windows. Расширенная поддержка Windows 7 прекратилась 14 января 2020 года. Источник также отмечает, что организации, которые продолжают использовать устаревшие версии ОС и получают расширенные обновления безопасности (ESU), по-прежнему будут иметь возможность развёртывания драйверов на управляемые устройства с помощью Windows Sever Update Services (WSUS).