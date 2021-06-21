Samsung представила расширенную линейку игровых мониторов Odyssey 2021 года

Компания Samsung Electronics объявила, что с 21 июня 2021 года на глобальных рынках будет доступна расширенная линейка мониторов Odyssey 2021 года. Это игровые мониторы, в которых, по словам производителя, объединено «превосходное качество изображения и футуристический дизайн».

Новые мониторы получили плоские экраны размерами от 24 до 28 дюймов. К их достоинствам отнесено малое время отклика и эргономичное управление.

Монитор Odyssey G7 (G70A) с экраном UHD 4К размером 28 дюймов имеет сертификат HDR400. Он поддерживает технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Частота обновления достигает 144 Гц, а время отклика равно 1 мс. Совместимость с HDMI 2.1 обеспечивает максимальное разрешение и частоту обновления не только при подключении к ПК, но и при использовании совместно с консолями следующего поколения.

Основой Odyssey G5 (G50A) служит 27-дюймовая панель QHD (2560 x 1440 пикселей). Этот монитор поддерживает HDR10 и частоту обновления 165 Гц. Время отклика заявлено равным 1 мс. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Модель Odyssey G3 (G30A) выпускается с экраном размером 24 и 27 дюймов. Разрешение производитель не приводит, вероятно, оно равно Full HD. Максимальная частота обновления равна 144 Гц, время отклика — 1 мс. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.

Модели G70A и G50A наделены функциями Picture-by-Picture (PBP) и Picture-in-Picture (PIP).