В бета-версии WhatsApp появилась новая функция

Пользователи Android, которые тестируют бета-версию WhatsApp, получили возможностью скачать обновление 2.21.14.1, приносящее возможность одновременного использования одной учётной записи на нескольких устройствах.

Эта бета-версия WhatsApp также добавляет новую функцию конфиденциальности и упоминает ее в разделе, посвященном этой функции. Ваше общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет по-прежнему надёжно зашифровано.

WhatsApp также подтвердила, что пользователи могут связывать один телефон с несколькими устройствами с помощью этой бета-версии. После того, как ваши устройства будут связаны, вашему телефону больше не нужно будет оставаться в сети, чтобы использовать WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal. Одновременно можно использовать до 4 дополнительных устройств и 1 телефон.

При этом пользователи не смогут отправлять сообщения или звонить из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal другим пользователям, у которых установлена устаревшая версия WhatsApp.

Производительность и качество контента на разных платформах могут быть хуже, чем при связи в WhatsApp через смартфоны.