БГУИР упрощает абитуриентам подачу документов

В связи с эпидемиологическом ситуацией БГУИР упрощает абитуриентам подачу документов, чтобы свести очереди к минимуму. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

В личном кабинете можно будет ввести необходимую информацию для формирования электронного личного дела абитуриента (оценки документа о среднем образовании, результаты ЦТ, льготы и т.д.) и записаться на конкретное время подачи документов.

Также университет возобновляет подготовку по трем востребованным специальностям - это "Квантовые информационные системы", "Инфокоммуникационные технологии" и "Радиоэлектронные системы". Набор пройдет на бюджетную и платную формы обучения.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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