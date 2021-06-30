В связи с эпидемиологическом ситуацией БГУИР упрощает абитуриентам подачу документов, чтобы свести очереди к минимуму. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

В личном кабинете можно будет ввести необходимую информацию для формирования электронного личного дела абитуриента (оценки документа о среднем образовании, результаты ЦТ, льготы и т.д.) и записаться на конкретное время подачи документов.

Также университет возобновляет подготовку по трем востребованным специальностям - это "Квантовые информационные системы", "Инфокоммуникационные технологии" и "Радиоэлектронные системы". Набор пройдет на бюджетную и платную формы обучения.