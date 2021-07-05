Antutu опубликовала июньский рейтинг Android-смартфонов, который был составлен на основании положительных отзывов их владельцев.

На первом месте оказался прошлогодний флагман Meizu 17 Pro, который получил 98,04% положительных отзывов. Второе место досталось Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (98,02%), который также вышел в прошлом году. Третье и четвёртое места также заняли прошлогодние модели: Huawei Mate 40 и Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, которые набрали 96,54% и 96,42% соответственно.

Пятое место занял Meizu 18 Pro, который вышел в этом году, далее идут Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, OnePlus 9, Huawei P40 Pro+ и Meizu 18. В целом в десятке представлено всего две модели, которые вышли в этом году.