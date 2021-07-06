Новая реальность принесла миру перемены, которые повлияли не только на парадигму “офис-дом”, но и на ценности, подходы, технологии.

Например, еще больше усилий были направлены на развитие технологий для борьбы с climate change. Разработчики чаще стали выбирать место работы, опираясь на ценности работодателя. А споры о преимуществах разных языков программирования как будто стали менее актуальны.

Для того, чтобы понять объем перемен, который с нами произошел, и определить вектор, куда двигаемся дальше, *instinctools запускает проект Техпора.

Это будет серия онлайн-дискуссий об изменениях в IT-индустрии, подходах, технологиях, девелоперской культуре и ценностях.

В планах дискуссии на темы:

Как себя развивать и продвигать разработчику в 2021

Кривая хайпа и IT-технологии сегодня и в ближайшие 5 лет

Ценности и новые нормы IT-индустрии: разнообразие, экологичность, инклюзивность

Роботы, дипфейк, что дальше?

Современный Frontend

Современная разработка на Java

Современный DevOps

Современный Go

Современный Business Intelligence

Стартует проект уже 15 июля с дискуссии “Как изменилась глобальная IT-индустрия”:

Как за последние 2 года изменился рынок для IT-бизнеса

Кто сегодня флагманы индустрии и лидеры изменений

Как изменился рынок для разработчиков

Как изменилась девелоперская культура и отношения с работодателем

Какие еще последствия пандемии для IT будем наблюдать

Гостями приглашены:

Леонид Игольник. Инвестор @AtomicJar. Бизнес-ангел из Кремниевой Долины, экперт по управлению инженерами и инженерией, ментор, спикер конференций. Марина Хомич. Ex-HR Director @Viber Belarus. Джедай в рекрутинге, гик о HR и карьерный сталкер в IT. Орхан Гасымов. Digital Architect @GlobalLogic. 18 лет в IT-индустрии, эксперт в дизайне архитектур, развитии продукта и инженерии. Александр Титов. Управляющий партнер @Express42 Организатор сообщества DevOps Mosсow, спикер конференций.

Регистрация на мероприятие по ссылке. Более того, организаторы в рамках проекту планируют акции в поддержку образования и экологии.

Кому откликается, приглашаем подписываться на проект в соц сетях: Telegram, Twitter.