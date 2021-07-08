Представлен новый монитор Philips 498P9Z

Чтобы идти в ногу со временем и не отставать от современного рабочего темпа, профессионалам нужны эффективные способы решения повседневных задач. Решающую роль в этом играет современный функциональный монитор. Philips 498P9Z - это модель абсолютно нового поколения с современным типом экрана с диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма / 124 см) и соотношением сторон 32:9. Такие возможности способны удовлетворить запросы профессионалов, таких как финансовые консультанты, графические дизайнеры, архитекторы, программисты и любые другие пользователи, которые чувствуют потребность в расширении пространства экрана, обеспечивающим еще большую площадь обзора. Этот отмеченный наградами монитор оснащен надежной и высококачественной изогнутой VA-панелью с частотой обновления 165 Гц и адаптивной синхронизацией, что обеспечивает еще более комфортный просмотр и рабочий процесс в течение всего дня.

Этот 49-дюймовый сверхширокий монитор с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120x1440 способен заменить формат работы с использованием нескольких экранов и обеспечить действительно широкий обзор. Он полностью заменяет два 27-дюймовых дисплея QuadHD с соотношением сторон 16:9.



Любой профессионал будет поражен расширением пространства экрана при обновлении до 49-дюймового монитора: электронные таблицы становятся полностью видимыми, а создатели видео и программисты могут одновременно следить за превью и временными шкалами. Изгиб экрана 1800R обеспечивает более захватывающий и комфортный просмотр, увеличивая ваше поле зрения и уменьшая блики и искажения.



Архитекторам, графическим дизайнерам, создателям видео, программистам и специалистам в области финансов необходимо пространство, которое позволяет нескольким приложениям работать одновременно, поддерживая их творческий потенциал и повышая их производительность. Этот экран наверняка произведет впечатление на любого пользователя.

Сертифицированный VESA DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающую яркость и контрастность, значительно превосходящую обычные дисплеи SDR. Приятно созерцать его более полную палитру насыщенных новых цветов, а частота обновления 165 Гц и технология Adaptive-Sync обеспечивают плавное воспроизведение изображения без особых усилий. Любые медиа файлы, отображаемые на экране, воспроизводятся в лучшем виде. Монитор также легко поддерживает и обычные игровые сессии.



Визуализация, созданная для профессионалов и требовательных пользователей, радует глаз. Благодаря антибликовому покрытию и низкому уровню отражения изображение на мониторе кристально чистое, с натуральными цветами и отличной четкостью. В настройках предусмотрены технологии, защищающие ваше зрение, такие как FlickerFree, режим EasyRead и режим LowBlue. Они фильтруют вредное излучение синего света и уменьшают шум мерцания, обеспечивая тем самым более комфортный просмотр.

Такое широкое пространство идеально подходит для многих задач. Соотношение сторон и размер дисплея позволяют пользователям открывать сразу несколько приложений и документов без манипуляций с открытыми файлами: чаты, электронные письма, видео и таблицы данных - все это можно найти на этих 49-дюймовых мониторах. Но для самых экстремальных настроек и многозадачности есть также технология MultiView и встроенный KVM-переключатель. Режим MultiView позволяет работать одновременно в двух окнах от двух источников сигнала, поэтому пользователи могут работать с несколькими устройствами, такими как ПК и ноутбук одновременно, а с интегрированным KVM-переключателем MultiClient пользователи смогут управлять двумя отдельными ПК с помощью одного комплекта из монитора, клавиатуры и мыши, легко переключаясь между источниками.



Для удобного и легкого использования эта модель предлагает широкие возможности подключения, а также эргономичную укладку кабелей, что обеспечивает порядок на рабочем месте. Оснащая сотрудников одним, но весьма широким экраном, компании могут получить выгоду от использования такого большого дисплея с подобными предназначенными для совместной работы функциями.



Philips 498P9Z появится в продаже в августе 2021 года по рекомендованной цене 3447 белорусских рублей.