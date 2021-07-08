Intel прекратила производство процессоров Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield

Компания Intel решила прекратить производство сразу трёх серий потребительских процессоров: Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield. Первые две относятся к 10-му поколению чипов Core, последняя — к 11-му. Все они предназначены для использования в составе тонких ноутбуков.

Последние поставки вышеозвученных серий процессоров компания Intel собирается осуществить в апреле 2022 года, однако официальное прекращение их производства уже началось.

Пожалуй, наиболее любопытными в указанном списке упразднённых серий являются процессоры Lakefield — первая попытка Intel в создании гибридных чипов, в состав которых входят большие высокопроизводительные и малые энергоэффективные ядра. Эти процессоры были также уникальны тем, что в одной упаковке объединяли несколько слоёв кремния, включая 10-нм и 22-нм кристаллы Intel собственного производства, а также память типа LPDDR4X. Компания выпустила всего две модели процессоров в рамках этой серии, а на рынке появились всего два продукта на их основе. Тем не менее, на них Intel готовилась к созданию серии Alder Lake, официальный анонс которой ожидается в конце текущего года.