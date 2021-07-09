TikTok тестирует инструмент для найма сотрудников. Краткосрочная пилотная программа TikTok Resumes основана на контенте, размещаемом на платформе с хэштегом #CareerTok. Более 30 компаний подписались на приём резюме в рамках пробного запуска проекта, который продлится до 31 июля.

Пользователи видеосервиса должны будут создать видеорезюме, опубликовать его в TikTok, а затем отправить это видео желаемому работодателю через приложение. Обучающее видео советует кандидатам не включать личную контактную информацию, такую как адрес электронной почты, в общедоступное видео.

Многие из доступных в настоящее время в программе вакансий подразумевают как раз создание контента для TikTok. Это свидетельствует о том, что бренды видят перспективу в рекламе на этой платформе и стремятся нанять для её создания людей, которые уже знакомы с системой и возможно добились каких-то успехов.