Названы самые быстрые Android-смартфоны

Разработчики популярного бенчмарка Master Lu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов под управлением операционной системы Android за первую половину 2021 года.

Первое место занял игровой смартфон Black Shark 4 Pro, который набрал 938991 балл. Следом за ним идёт ещё один телефон, ориентированный на геймеров, — Asus ROG Phone 5 с результатом 925589 баллов. Третье место досталось Nubia Red Magic 6 Pro с результатом 901557 баллов, который также позиционируется как устройство, предназначенное для любителей мобильных развлечений. Все три модели построены на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888.

Также разработчики Master Lu опубликовали полугодовой рейтинг смартфонов с самыми плавными оболочками, который возглавили Oppo Find X3 Pro, Realme GT, Nubia Red Magic 6 и Huawei Mate 40 Pro 4G.