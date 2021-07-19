МТС объявляет о старте интеллектуального конкурса «MobiКвиз» для школьников

МТС объявляет о старте конкурса «MobiКвиз». В серии интеллектуальных игр могут принять участие школьники 14-17 лет со всей Беларуси. Главный приз — грант в размере 5000 белорусских рублей на прохождение онлайн-обучения или ноутбук Apple MacBook Pro — на выбор победителя.

Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время всей командой подключиться к онлайн-конференции с одного устройства.

Отборочный этап интеллектуальной игры пройдет в онлайн-формате 26 июля. А полуфинал и финал будет организован в Минске 31 июля в Лошицком парке. Финальный тур — это индивидуальное испытание между игроками победившей команды. Главный приз получит тот, кто правильно ответит на большинство вопросов.

Вопросы туров интеллектуальной игры будут касаться темы технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но и логическое мышление плюс умение находить правильные аргументы.

Правила конкурса смотрите здесь.