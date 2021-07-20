Акция в МТС: смарт-часы Apple Watch SE от 42 рублей в месяц

Apple Watch SE с выгодой до 100 рублей или в рассрочку от 42 рублей в месяц. Предложение действует в рамках акции «Время покупать!» по 1 августа.

Примите участие в акции «Время покупать!» — подключите или смените тарифный план на «Супер max 50», «Супер 25», «Безлимитище+», «Абсолют», «Ultra» или «Супер Голос» и получите скидку на ряд смарт-часов.

В рамках акции смарт-часы Watch SE и Watch SE Nike при покупке в рассрочку доступны от 42 рублей в месяц. Умные часы Watch SE доступны с выгодой до 100 рублей. Стоимость смарт-часов с диаметром корпуса 40 мм составит 879 рублей, а версия с диаметром 44 мм – 979 рублей.

Перечень смарт-часов Watch SE и цены на них, действующие по 1 августа, смотрите по ссылке.