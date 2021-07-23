В Epic Games Store стартовала масштабная летняя распродажа

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа и анонсированная на прошлой неделе раздача многопользовательского шутера Verdun и стратегии Defense Grid: The Awakening.

В рамках акции можно приобрести сотни игр по сниженным вплоть до 75 % ценам, а также бесплатно получить набор «Умение и скин Ellywick» (стоимостью $24) за вход в Idle Champions of the Forgotten Realms. Полный перечень предложений летней распродажи Epic Games Store можно посмотреть на сайте магазина.

Что касается раздачи, то для активации бесплатных копий Verdun и Defense Grid: The Awakening необходимо перейти на страницы игр в Epic Games Store и нажать на кнопку «Получить». Прикрепить проекты к своей библиотеке можно до 29 июля: в этот день бесплатными станут Mothergunship и Train Sim World 2. Их раздача закончится одновременно с летней распродажей — 5 августа в 18:00.