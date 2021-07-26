Microsoft предупредила о вирусе-майнере LemonDuck

Специалисты по цифровой безопасности компании Microsoft предупреждают о распространении вируса LemonDuck. Как только он попадает на компьютер, то создаёт сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero. Параллельно вирус не забывает красть учётные данные и отключать защитные функции, предоставляя доступ к ПК создавшим его хакерам. Отмечается, что LemonDuck поражает не только ПК на базе ОС Windows, но также и на Linux.

Как пишет Microsoft, вирус распространяется через фишинговые письма, флеш-накопители USB и уязвимости системы безопасности. Что касается последнего вектора атаки, то LemonDuck использует следующие уязвимости:

  • VE-2017-0144 (EternalBlue);
  • CVE-2017-8464 (LNK RCE);
  • CVE-2019-0708 (BlueKeep);
  • CVE-2020-0796 (SMBGhost);
  • CVE-2021-26855 (ProxyLogon);
  • CVE-2021-26857 (ProxyLogon);
  • CVE-2021-26858 (ProxyLogon);
  • CVE-2021-27065 (ProxyLogon).

Основная цель LemonDuck — добыча криптовалюты Monero, которая чаще всего становится выбором в подобных хакерских атаках. В своих ранних версиях LemonDuck в основном функционировал на территории Китая, а теперь его фиксируют в США, России, Германии, Великобритании, Индии, Корее, Канаде, Франции, Вьетнаме и других странах.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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