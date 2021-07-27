Xiaomi представила новинки

Компания Xiaomi представила новые гаджеты. Среди них — беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro, самокат Mi Electric Scooter 3, монитор Mi 2K Gaming Monitor и роутер Mi Router AX9000.

Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro

Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro получили привлекательный дизайн и гибридное шумоподавлением. Девайс поддерживает Bluetooth 5.2 и позволяет подключаться сразу к двум устройствам. Это позволяет пользователям быстро переключиться с просмотра видео на компьютере на приём вызова на смартфоне.

Наушники обеспечивают до 6 часов автономной работы. При использовании зарядного кейса это время увеличивается до 28 часов. 10 минут зарядки в кейсе дают возможность слушать музыку 3 часа. Также Redmi Buds 3 Pro поддерживают беспроводную зарядку. Наушники будут в продаже в чёрном и белом цвете. Их рекомендованная цена составляет 69,90 евро.

Монитор Mi 2K Gaming Monitor

Также Xiaomi представила монитор Mi 2K Gaming Monitor, рассчитанный на применение в составе настольных систем игрового уровня. Монитор выполнен на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 2560 × 1440 пикселей, что соответствует формату 2К, или QHD.

Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400: яркость достигает 400 кд/м2. Панель имеет соотношение сторон 16:9. Контрастность равна 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Для монитора заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Частота обновления составляет 165 Гц, время отклика GtG — 4 мс с возможностью уменьшения до 1 мс благодаря функции Intelligent Motion Blur Control.

Реализованы средства адаптивной синхронизации, которые помогут повысить плавность изображения и устранить эффект разрыва кадра. Новинка может похвастаться очень узкими рамками, за счёт чего отлично подходит для применения в составе многодисплейных конфигураций.

Доступны интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, разъём USB Type-A 3.0 и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Монитор может монтироваться на стену. Ориентировочная цена Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor — 499 евро.

Самокат Mi Electric Scooter 3

Еще одна новинка — самокат Mi Electric Scooter 3. Его ориентировочная стоимость — от 449 евро. Самокат будет продаваться в чёрном и сером цветах. У него можно отметить практичную и лёгкой конструкцией, а также продвинутые функции для обеспечения безопасности. Двигатель мощностью 600 Вт способен разгонять Mi Electric Scooter до 25 км/ч. За торможение отвечает рекуперативная система E-ABS и дисковый тормоз с парой колодок на заднем колесе.

Вес самоката составляет всего 13,2 кг, при этом он способен преодолеть расстояние в 30 км на одном заряде. Максимальный вес пользователя может достигать 100 кг.

Роутер Mi Router AX9000

И последняя новинка — роутер Mi Router AX9000, который станет первым трёхдиапазонным маршрутизатором компании. Устройство способно обеспечить суммарную (канальную) скорость передачи данных до 8354 Мбит/с, что дает возмодность играть и вести прямую трансляцию в разрешении 4К.

Новинка поддерживает Wi-Fi 6. Маршрутизатор Mi Router AX9000 построен на базе производительного шестиядерного процессора Qualcomm. Роутер поддерживает одновременное подключение 16 устройств и обеспечивает высокую скорость передачи данных на расстоянии до 12 метров.

Mi Router AX9000 обладает встроенной AIoT-антенной, предназначенной для подключения в одно нажатие к устройствам Интернета вещей, в частности различным девайсам умного дома и не только. Рекомендованная цена Mi Router AX9000 составляет 299 евро.