Компания LG анонсировала новые модели LG TONE Free

Компания LG Electronics (LG) расширяет возможности беспроводного стереозвучания, анонсировав новые наушники 2021 года LG TONE Free FP9 и FP8. Новейшие модели LG TONE Free идеально подходят для тех, кто ведет энергичный образ жизни. В них есть несколько улучшений, дополняющих и без того удобную посадку в ухе — улучшенный звук с настройками от Meridian, мощное активное шумоподавление и зарядный футляр с защитой от бактерий UVnano.

LG придает первостепенное значение удобству и комфорту наушников TONE Free. Компания в сотрудничестве с одной из ведущих лабораторий технологий эргономичного дизайна провела анализ строения ушей сотен участников испытаний. В результате был разработан Arc Design корпуса наушников, который стал на 4,4 миллиметра короче, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает точный баланс посадки наушника, и возможности, подходящие для людей ведущих активный образ жизни. Модели FP9 и FP8 имеют класс защиты от влаги IPX4, их можно уверенно носить во время активных тренировок и даже под дождем.

Новинкой линейки является функция пространственной обработки от Meridian Audio, которая окутывает слушателя звуком, будто исходящим со всех сторон. Еще одно усовершенствование – 3D-звуковая сцена, применяющая пространственное микширование, повышающее реалистичность звучания и увлекательность прослушивания. Благодаря более крупным модернизированным драйверам и диафрагмам с силиконовой окантовкой, обеспечивающим большую гибкость и подвижность, новые модели TONE Free обеспечивают более мощные басы без ущерба для четкости и детализации воспроизведения.

Три микрофона в каждом наушнике новые FP9 и FP8 способствуют качественному звучанию во время телефонного разговора, делая голос пользователя четче, подавляя окружающий шум. Новый «режим шепота» (Whispering Mode) обеспечивает большую конфиденциальность и четкость звука: пользователи могут поднести правый наушник близко ко рту в качестве выделенного микрофона, что является идеальным решением для приема звонков в библиотеке или переполненном метро.

Активное шумоподавление в новых моделях наушников TONE Free устраняет низкочастотные звуки, с которыми не справляются ушные вкладыши с пассивным шумоподавлением. Микрофоны в наушниках улавливают окружающие шумы и нейтрализуют их, создавая идентичные бесшумные звуковые волны, позволяя пользователю наслаждаться только звуком музыки или подкастов.

Благодаря зарядному футляру UVnano с функцией автоматической очистки ультрафиолетовыми лучами, можно с легкостью поддерживать чистоту наушников и снизить вероятность ушных инфекций. За эти функции отвечает светодиодное покрытие UV-C, встроенное в зарядные чехлы TONE Free, чтобы уменьшить количество бактерий на сетке динамиков наушников на 99,9% всего за пять минут при проводной или беспроводной зарядке. Для дополнительной гигиены обе новые модели также оснащены амбушюрами из медицинского гипоаллергенного силикона, снижающими риск раздражения кожи в слуховом проходе.

LG FP9 и FP8 легко и быстро синхронизируются с широким спектром устройств, включая ПК и ноутбуки с ОС Windows, а FP9 с Plug & Wireless позволяет зарядному футляру выполнять функции беспроводного ключа, что очень удобно при полете в самолете. Подключив чехол к смартфону, игровой консоли или другому совместимому устройству через кабель USB-C - AUX, пользователи могут ощутить полную свободу, и звук с минимальной задержкой.

Новые наушники LG максимально комфортны в дороге: они гарантируют продолжительное время автономной работы, обеспечивая до 10 часов воспроизведения без подзарядки, что в сумме составляет 24 часа при использовании с зарядным чехлом. А с функцией быстрой зарядки в кейсе, где пять минут зарядки достаточно для одного полного часа прослушивания, можно не переживать, если вы забыли зарядить наушники накануне вечером. Для слушателей, которым нужна беспроводная зарядка, модель LG TONE Free FP8 оснащена всем необходимым.

В сочетании с приложением TONE Free новые наушники LG предоставляют доступ к эквалайзеру, режиму окружающего звука, настройке сенсорного управления и функции «Найти мои наушники», которые помогут найти наушники, если они были перемещены или потерялись. В приложении также есть функция LAB, где пользователи могут получить доступ к специальным настройкам, таким как «режим шепота», а также «игровой режим».

Новая серия LG TONE Free FP будет доступна в таких цветовых решениях, как угольно-черный, жемчужно-белый и дымчатый золотой.