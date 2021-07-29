Акция в офисе МТС: скидки до 25% в ТРЦ «Экспобел»

В начале лета в Минском районе Боровлянского с/с,74/1 в ТРЦ Экспобел открылся новый салон связи МТС. Только с 29 по 2 августа при посещении этого офиса действует акция – скидки до 25% на смартфоны и планшеты. Выгодой можно воспользоваться при покупке единым платежом или в рассрочку на 12 месяцев.

На открытой выкладке в салоне представлены устройства популярных брендов – Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Понравившиеся устройства можно внимательно изучить и протестировать их возможности.

Сотрудники офиса помогут в выборе оборудования, а также подробно расскажут о тарифных планах, услугах и других предложениях МТС. Офис в ТРЦ Экспобел работает ежедневно с 10 до 22 часов.