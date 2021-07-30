В ПВТ приняли 62 компании

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 62 компаний в качестве резидентов ПВТ. В числе новичков представители различных сфер, среди которых финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, логистика и майнинг. Об этом сообщается на официальном сайте ПВТ.

Резидентами ПВТ стали 10 компаний с зарубежным капиталом, в том числе 5 центров разработки. «Брааво Девелопмент» с головным офисом в США планирует заниматься разработкой и продвижением web-платформы для альтернативного инвестирования Braavo.

«Триплдот бай», центр разработки компании TRIPLEDOT STUDIOS LIMITED (Великобритания), планирует выполнять работы по проектированию, разработке, модификации, тестированию, технической поддержке, дальнейшему обслуживанию мобильных игр.

Также в ПВТ пришли сразу три компании из Республики Кипр. INDATA LABS GROUP LIMITED с белорусским офисом «ИнДата Лабс» займется созданием прикладного программного обеспечения, а также компьютерных моделей и алгоритмов на основе технологий искусственного интеллекта.

«РэдБарк» в качестве центра разработки компании RIMUTE HOLDINGS LIMITED, входящей в группу компаний Playrix, планирует осуществлять полный цикл разработки мобильных игр, новых игровых механик, тестирование и техническую поддержку игровых продуктов, а также создание анимации и продвижение разработанного программного обеспечения.

SAYGAMES LTD открыла белорусский центр «Кажигульни» и планирует заниматься разработкой гиперказуальных игр Muscle Rush и Re-Size-It.

В числе новых резидентов – «МедиаИзмеритель», который работает по технологии британской компании Kantar. Сфера деятельности – оказание услуг по предоставлению информации о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ путём создания и использования системы измерения аудиторий телевидения и радио, а также создание собственной системы учета и мониторинга работоспособности пиплметров.

В основном, пришедшие в ПВТ компании работают по заказной и продуктовой бизнес-модели. Вместе с тем по-прежнему наблюдается тенденция развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 гг.