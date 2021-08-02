Вышло большое обновление Telegram

Telegram объявила о выпуске крупного обновления. Telegram 7.9 приносит такие новшества, как видеозвонки на 1000 зрителей, регулировка скорости воспроизведения видео, новый уровень видеосообщений и другие нововведения.

В режиме видеоконференции Telegram транслировать видео с камеры или изображение с экрана могут до 30 участников. Свежее обновление также приносит поддержку до 1000 зрителей.

Теперь через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. Как обещают разработчики, в одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято.

Для видеосообщений повышено качество и разрешение изображения, добавлена возможность развернуть видео на всю ширину чата. Трансляция экрана стала доступна в видеозвонках между двумя пользователями, кроме того, в любых звонках при трансляции экрана передаётся звук с устройства.

Видеоплеер теперь позволяет регулировать скорость воспроизведения видеозаписи. Доступна скорость 0,5, 1,5 или 2Х. На Android также поддерживается скорость 0,2x.

Также появилась опция автоматического удаления сообщений в чатах через 1 месяц (было — через 1 день и через 1 неделю), в медиаредакторе размер кисти можно менять, реализованы улучшения встроенной камеры на iOS и так далее.