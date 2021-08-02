Яндекс приглашает на чемпионат по программированию

Открыта регистрация на Yandex Cup. Это большой чемпионат по программированию, который Яндекс проводит каждый год.

Сейчас соревнования охватывают пять направлений: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, аналитика и машинное обучение. Иными словами, поучаствовать в чемпионате могут не только фанаты спортивного программирования, но и разработчики самых разных специальностей. Иметь соревновательный опыт необязательно.

Yandex Cup — состязание с денежными призами. Призовой фонд чемпионата вырос по сравнению с прошлым годом почти вдвое и теперь составляет 6,2 миллиона рос. рублей. В этом году впервые награда будет не только для тройки лидеров в каждом из направлений, но и тех, кто по итогам финального раунда займёт четвёртое и пятое места. За первое место полагается 300 тысяч рос. рублей, за пятое — 100 тысяч рос. рублей.

Чемпионат состоится осенью и пройдёт в онлайне. Первый раунд, с 20 по 26 сентября, — пробный, его результаты ни на что не влияют. Второй раунд, с 27 сентября по 3 октября, — квалификационный. В нём важно хорошо проявить себя, потому что по его итогам определятся списки финалистов. Финальный раунд назначен на 16 октября. В пробном и квалификационном раунде можно попробовать силы в разных направлениях, но к финалу надо выбрать что-то одно.

В каждом раунде участникам Yandex Cup предложат набор задач, которые надо решить за отведённое время. Решения можно писать на удобном языке программирования. В составлении задач участвовали сотрудники Яндекса — они сделали их похожими на те, с которыми они сталкиваются на работе. Поэтому участников, которые покажут на чемпионате хорошие результаты, мы готовы пригласить в Яндекс — собеседование будет проводиться по упрощённой схеме.

Состязания по машинному обучению стоят особняком и проходят по своим правилам. Здесь нет трёх раундов, как в других дисциплинах. Участники выбирают интересное им поднаправление — распознавание речи, анализ текстов, компьютерное зрение или рекомендательные системы — и получают одну задачу, но большую и сложную. На её решение отводится месяц. В каждом поднаправлении жюри выберет одного победителя — он получит 300 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в Yandex Cup, нужно заранее зарегистрироваться на сайте чемпионата. Это можно сделать до 3 октября — последнего дня квалификационного раунда.