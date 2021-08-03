Во «ВКонтакте» теперь можно зарабатывать на видео

Команда социальной сети «ВКонтакте» объявила важную новость — открыт ранний доступ к монетизации видеоконтента.

Администраторы групп и публичных страниц смогут получать деньги за рекламу в своих роликах — на первом этапе к тестированию подключаются сообщества.

Чтобы присоединиться к тестированию, авторам роликов нужно заполнить анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте». Подать заявку могут сообщества, которые публикуют оригинальные ролики во «ВКонтакте» и участвуют в партнёрской программе (она позволяет администраторам получать доход от просмотров рекламы подписчиками).

Как отмечают разработчики, видеозаписи могут относиться к любым темам или жанрам, но не нарушая правил «ВКонтакте». Кстати, в разделе «Монетизация ВКонтакте» теперь собраны все способы заработка в социальной сети и возможный уровень выплат.