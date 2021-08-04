Rust стал самым любимым языком программирования среди программистов со всего мира

Разработчики в опросе Stack Overflow назвали Rust своим самым любимым языком программирования. В ежегодном опросе приняло участие свыше 83 тыс. разработчиков из 181 страны мира. Он проходил с 25 мая по 15 июня 2021 г.

Rust получил статус «самого любимого языка программирования» в шестой раз подряд. За него проголосовало абсолютное большинство респондентов. Свой голос ему отдали 86,69% из них. Чтобы определить «самый любимый» язык, специалисты Stack Overflow спросили у разработчиков, какой язык они использовали в прошлом году и на каком языке они хотели бы писать в следующем году. В топ-5 самых любимых языков, согласно результатам опроса, входят (в порядке убывания) Rust, Clojure, TypeScript, Elixir и Julia. За ними следуют Python, Dart, Swift, Node.js и Go.

Рейтинг самых ненавистных языков по результатам проведенного Stack Overflow опроса стал язык С. 66% респондентов не хотели бы с ним больше связываться, и лишь 39,56%, наоборот, были готовы и дальше писать на нем. Примечательно, что в индексе Tiobe за июль 2021 г., в котором Rust находится на 27 месте, C занимает первое место. С – это не единственный язык, ставший «ненавистным». Наряду с ним этот статус получили C ++, Delphi, Java, R, PowerShell, COBOL, PHP, Perl, Assembly, Groovy, Objective-C, Matlab, VBA.