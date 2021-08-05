В МТС появился в продаже обновленный Xiaomi Redmi Note 8

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступила в продажу обновленная версия легендарного смартфона Xiaomi Redmi Note 8. Модель 2021 года сохранила все полезные функции оригинала и при этом обзавелась более мощным процессором.

Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ (2021) повторяет удачную конфигурацию модели 2019 года, благодаря которой смартфон в свое время стал одним из самых продаваемых в мире смартфонов. Коренным отличием стал лишь обновленный процессор MediaTek Helio G85 – с ним новинка работает намного быстрее.

В остальном это все тот же Xiaomi Redmi Note 8. Аппарат оснащен большим безрамочным 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. От царапин его защищает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Система из 4 камер на 48+8+2+2 Мп позволяет осуществлять макросъемку и создавать эффект размытия фона. Селфи-камера на 13 Мп умеет снимать в панорамном режиме. А аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает до 2 дней автономной работы и поддерживает функцию быстрой зарядки 18 Вт.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ (2021) в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 529 рублей.

При подключении к абонентской сети МТС и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи его можно приобрести со скидкой или оформить в рассрочку. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 48,10 рубля, а на два года – 23 рубля.