Представлен смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho

Компания Samsung анонсировала на европейском рынке доступный смартфон Galaxy A12 Nacho, функционирующий под управлением операционной системы Android 11 с фирменной пользовательской надстройкой One UI 3.1.

В основу аппарата положен процессор Exynos 850. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE. Поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G) не предусмотрена.

Экран имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+ (1600 × 720 точек) при соотношении сторон 20:9. Применена панель Infinity-V с частотой обновления 60 Гц.

Фронтальная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения. Сзади установлена квадрокамера: она объединяет 48-мегапиксельный основной блок, 5-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макроблок и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Смартфон может нести на борту до 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Цена начинается от $165.