Google анонсировала новый ключ безопасности Titan с USB Type-C и NFC в рамках обновления оборудования 2FA. Обновлённое устройство получило продолговатую форму с разъёмом USB Type-C и отверстием для кольца или ремешка в верхней части.

На корпусе Titan размещён индикатор и кнопка для подтверждения попыток входа. Модуль NFC позволяет производить двухэтапную аутентификацию на совместимых смартфонах по касанию. Ключ безопасности содержит ПО, разработанное Google, однако оборудование основано на существующих разработках сторонних производителей. Устройство представляет собой ключ FeiTian ePass K40 с загруженной прошивкой от Google.

Одновременно с выпуском новинки, Google прекратит продажу старого брелока с Bluetooth и разъёмом MicroUSB, также основанного на наработках FeiTian. Гарантия и поддержка старого устройства будут продлены. Новая модель будет продаваться наряду с ключом USB Type-A+NFC. Устройство ещё не появилось в продаже.