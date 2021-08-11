Акция в МТС: скидка 20% на ряд гаджетов Samsung

К акции «Самым любимым» и «Всегда вместе» присоединилось множество гаджетов Samsung. С 10 августа по 12 сентября их можно будет приобрести в МТС со скидкой до 20%.

Акция позволит сэкономить на покупке смартфонов, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников Samsung как единым платежом, так и в рассрочку.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой в размере 20%, необходимо сообщить работнику салона связи промокод «Самсунг» либо ввести его в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС. Одновременно нужно заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, участвующих в акции «Самым любимым» и акции «Всегда вместе».

Полный список смартфонов и планшетов Samsung, присоединившихся к акции «Самым Любимым», смотрите по ссылке.