Samsung представила смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

Samsung провела большую презентацию Galaxy Unpacked 2021, на которой показала новое поколение смартфонов с гибкими дисплеями. На презентации были представлены Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Z Fold3 имеет 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex, а также поддержку первого электронного пера S Pen для складных смартфонов. Смартфоны Z Fold3 и Z Flip3 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8, оба устройства защищены армированным алюминием (Armor Aluminum). Кроме того, Z Fold3 и Z Flip3 получили новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, на 80% более износостойкую, чем в предыдущих моделях. В смартфоне установлена матрица Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy Z Fold3 стал первым смартфоном Galaxy с подэкранной камерой. Модуль с разрешением 4 Мп и довольно крупными пикселями по 2 мкм спрятан под матрицей основного дисплея и не виден при обычном использовании. Основная камера без изменений перешла из Galaxy Z Fold2: широкоугольный, ультраширокоугольный модуль и двукратный оптический зум. У всех сенсоры по 12 Мп. Фронтальная камера на передней панели также не изменилась: 10 Мп, f/2,2. Объективы всех модулей покрыты прочным стеклом с применением Gorilla Glass DX. Также Z Fold3 стал первым складным смартфоном с поддержкой стилусов S Pen. Устройство будет поддерживать только два пера.

Galaxy Z Fold3 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 5G, оснащен 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 256/512 ГБ. Присутствуют стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, сканер отпечатков сбоку, поддержка eSIM и двух Nano SIM-карт. =

В Беларуси Galaxy Z Fold3 поступит в продажу в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 5 599 рублей за версию 256 ГБ и по цене 5 949 рублей за версию 512 ГБ.

Z Flip3 получил больше ярких расцветок: кремовая, зеленая, лавандовая и черная появятся в открытой продаже, а на сайте Samsung можно будет приобрести эксклюзивные белый, розовый и серый варианты. У всех блок камер и внешний дисплей обрамлены черным глянцевым стеклом.

Самые значительные изменения — в дисплеях. Внешний вырос в 4 раза: диагональ 1,9" вместо 1,1". Также увеличилось и разрешение, в итоге детализация осталась по-прежнему высокой: 303 ppi. Основной дисплей с диагональю 6,7 дюйма, как и все флагманы Samsung Galaxy, получил матрицу Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. По производительности это тоже флагман: Snapdragon 888 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ типа UFS 3.1, батарея 3300 мАч и поддержка eSIM. Но установить можно только одну Nano SIM-карту.

В Беларуси Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 3 149 рублей за версию 128 ГБ и по цене 3 299 рублей за версию 256 ГБ.