Представлены носимые устройства Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Компания Samsung Electronics представила Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, инновационные носимые устройства нового поколения. Это первые гаджеты на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google, и оболочкой One UI Watch.

Модель Galaxy Watch4 получила датчик BioActive от Samsung — он стал более компактным. Новый сенсор «3-в-1» используется для измерения сразу трех показателей – пульса (с помощью оптического датчика сердечного ритма), ЭКГ, а также биоимпедансного анализа, позволяя пользователю контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом. Новая функция, предназначенная для биоимпедансного анализа тела, обеспечивает более глубокое представление об общем состоянии здоровья и физической форме, включая такие параметры, как масса скелетных мышц, базальная скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме. Состав тела легко проверить, всего лишь приложив 2 пальца к кнопкам. Примерно за 15 секунд сенсор зафиксирует 2400 единиц данных.

Носимые устройства также оснащены wellness-функциями, которые дают возможность отслеживать повседневную активность. Пользователю доступен широкий выбор тренировок.

В Беларуси Galaxy Watch4 поступят в продажу 10 сентября 2021 года по рекомендованной цене 699 руб. за модель 40 мм в цветах Черный, Серебро и Розовое золото и 779 руб. за модель 44 мм в цветах Черный, Оливковый и Серебро. Galaxy Watch4 Classic будут доступны по рекомендованной цене 959 руб. и 1 049 руб. за модели 42 мм и 46 мм соответственно в цветах Черный и Серебро.