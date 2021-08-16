МТС принимает предзаказы на новые гаджеты Samsung

МТС принимает предзаказы на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Samsung Galaxy Z Flip3, линейку смарт-часов Samsung Galaxy Watch4 и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2.

При оформлении предзаказа по 9 сентября ряд устройств можно будет забрать вместе с бонусом всего за 10 копеек. Старт продаж новинок начнется 10 сентября 2021 года.

Стоимость Samsung Galaxy Z Fold3 с объемом внутренней памяти 256 ГБ по предзаказу составит 5599 рублей, а с 512 ГБ памяти – 5949 рублей. За предзаказ по 9 сентября любой из версий предоставляется чехол-обложка с электронным пером S Pen и защита экрана на 1 год по цене всего по 10 копеек.

Samsung Galaxy Z Flip3 со 128 ГБ памяти по предзаказу доступен за 3149 рублей, а с 256 ГБ памяти – за 3299 рублей. При оформлении заказа на эти смартфоны по 9 сентября дополнительно можно приобрести сертификат «Защита экрана» на 1 год за 10 копеек.

Часы Samsung Galaxy Watch4 в корпусе 40 мм по предзаказу можно приобрести за 699 рублей, а в корпусе 44 мм – за 779 рублей. Версия Samsung Galaxy Watch4 Classic 42 мм предлагается за 959 рублей, а в корпусе 46 мм – за 1049 рублей. Бонусом за 10 копеек к любым из этих смарт-часов будет предоставляться беспроводное зарядное устройство EP-P4300, которое подходит для зарядки двух устройств одновременно.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 поддерживают функцию активного шумоподавления благодаря трем микрофонам, снабжены двухполосными динамиками и защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX2. Оформить предзаказ на второе поколение наушников Samsung Galaxy Buds можно за 379 рублей.