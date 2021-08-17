Intel представила бренд Arc

Компания Intel официально представила торговую марку Arc, которая будет охватывать графические процессоры, производительные игровые видеокарты, программное обеспечение и услуги. Первые поколения потребительских графических ускорителей под брендом Intel Arc появится в начале следующего года.

Первыми устройствами под брендом Arc станут игровые видеокарты на архитектуре Xe-HPG, которые прежде были известны под сокращением DG2. Теперь же Intel объявила, что их кодовое название — Alchemist. Intel также раскрыла кодовые названия будущих поколений устройств под брендом Arc: Battlemage, Celestial и Druid.

Уже в первом поколении видеокарт Alchemist реализована поддержка трассировки лучей, Mesh shading, сглаживания на основе искусственного интеллекта, а также полная поддержка DirectX 12 Ultimate. Сама архитектура Xe-HPG обеспечивает масштабируемость и эффективность вычислений с расширенными графическими функциями.

Пока Intel показала два GPU, вероятнее всего, самый младший со 128 исполнительными блоками (Execution units, EU) и самый старший с 512 EU. Явно будут и другие модификации, в частности, с 256 и 384 исполнительными блоками. Компания Intel отмечает, что её игровые видеокарты дебютируют в первом квартале 2022 года как в настольном сегменте, так и в мобильном, то есть в готовых настольных ПК и ноутбуках. О релизе видеокарт в рознице пока ничего неизвестно.