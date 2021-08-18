30 августа РУП «Белтелеком» начинает плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания – «Эфирная ZALA».

Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года по графику. При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00.

По завершении работ будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо будет перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.).