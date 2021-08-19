Готовимся к учебному году вместе с HONOR

Лето пролетает как одно мгновение. Не успеешь вдоволь позагорать и искупаться, как уже август — пора вспомнить о школе и университете. А это значит, что нужно приобрести не только тетрадки и карандаши, но и посмотреть, не пора ли обновить ноутбук или фитнес-браслет. Любимая «народная марка» HONOR решила порадовать белорусов выгодными предложениями к новому сезону при покупке ноутбуков HONOR MagicBook с 14- и 15-дюймовыми дисплеями, а также фитнес-браслетов HONOR Band 6, Band 5 и часов HONOR Watch ES.

Ноутбук HONOR MagicBook X 14 до 30 августа можно купить в сети салонов «5 элемент» по промокоду со скидкой 25% за 1575 рублей одним платежом. При покупке в рассрочку на 12 месяцев ежемесячный платеж составит всего 175 рублей. Кроме того, покупая HONOR MagicBook X 14 в сети салонов «5 элемент», вы получите специальный набор HONOR в подарок.

В сети салонов «Электросила» до конца августа на HONOR MagicBook X 15 действует промо-цена — 1779 рублей. При покупке в рассрочку на 18 месяцев и при первом взносе 30% ежемесячный платеж составит всего 85 рублей. Кроме того, приобретая в «Электросиле» модель HONOR MagicBook X 15 на процессоре Intel Core i3 вы получите в подарок рюкзак для ноутбука.

На лэптопы HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15, базирующихся на чипах Intel Core i5, в салонах и интернет-магазине МТС для абонентов оператора действует рассрочка до 24 месяцев без переплат . В салонах и интернет-магазине А1 при подключении и обслуживании на тарифном плане «Комфорт L» не менее 12 месяцев с большой скидкой продается ноутбукHONOR MagicBook 15 с процессором AMD Ryzen 7. В период до 12 сентября модель можно купить в рассрочку до 11 месяцев за 2099 рублей вместо 2599 рублей. При покупке в рассрочку на 24 месяца цена составит всего 2199 рублей.

Кроме того, вас ждут скидки на фитнес-браслеты HONOR Band 6 и HONOR Band 5, а также на часы HONOR Watch ES. У всех партнеров компании HONOR модель Band 6 теперь продается по специальной цене 129 рублей вместо 159 рублей, а Band 5 можно купить за 79 рублей вместо 109 рублей. Часы HONOR Watch ES можно приобрести в салонах МТС и магазинах «5 элемент» со скидкой 30 рублей — за 239 рублей. Акции на браслеты и часы действуют до 19 сентября.

Почему стоит присмотреться к акционным девайсам

Ноутбуки серии HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 15 оснащены процессорами Intel Core 10-го поколения и выполнены в тонком алюминиевом корпусе премиум-класса, могут похвастаться емкой батареей на 56 и 42 Вт·ч соответственно, высокоскоростной двухканальной памятью, сдвоенной антенной MIMO 2X2 и кулером повышенной эффективности. Благодаря всему этому ноутбуки обеспечивают превосходную производительность и удобство использования.

Лэптопы старшей линейки - серии HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15 - оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения или AMD Ryzen 7. Новинки отличаются высокой производительностью, легкостью и компактностью. Они получили фирменные FullView-экраны HONOR с режимом защиты зрения Eye Comfort, поддержку Wi-Fi 6, удвоенную антенну 2X2 MIMO для быстрого и стабильного беспроводного соединения, а также могут похвастаться до 10,5 часа автономной работы. Комфортны для работы с энергоемкими и требовательными приложениями и программами.

Что касается носимых устройств HONOR, они уже успели зарекомендовать себя на рынке как одни из самых популярных у покупателей. Все они могут похвастаться долгой «жизнью» батареи и большим количеством различных режимов тренировки. Как часы HONOR Watch ES, так и фитнес-браслеты HONOR Band 6 и HONOR Band 5 имеют одну из самых востребованных функций – умеют измерять уровень кислорода в крови. Приятные материалы, отличный дизайн и удобство пользования – вот, что отличает все устройства HONOR.

Какие бы подарки вы не выбрали к началу учебного года, HONOR желает, чтобы он стал успешным для всех!