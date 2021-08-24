В Беларуси с 1 сентября заработает платформа для дистанционного обучения школьников

В Беларуси с 1 сентября заработает платформа для дистанционного обучения. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Юрий Круглик.

- В январе 2021 года мы запустили в тестовом режиме Единый информационно-образовательный ресурс для школьников. Уже с 1 сентября он заработает в полной мере. Был обновлен дизайн сайта, появились новые разделы. Уже сегодня любой учащийся может зайти на ресурс и выбрать тему урока, класс и предмет, а также самостоятельно изучить параграф, просмотрев видеофрагменты. Его разработчики - наши ведущие учителя. Помимо этого, школьник для самопроверки знаний может пройти предложенный тест, посмотреть, какие ответы были верными или неверными, - пояснил Круглик.

По его словам, данный портал не является на 100% заменой классно-урочной системы. Он добавил, что платформа является подспорьем для школьников, которые учатся в других странах.