Акция в МТС: гаджеты со cкидкой до 320 рублей

МТС помогает сэкономить в период подготовки к 1 сентября. Большой выбор гаджетов со скидкой до 320 рублей по промокоду «Школа». Примите участие в акции «Промокод для смарт-устройств и приобретайте гаджеты со скидкой как единым платежом, так в рассрочку.

Чтобы воспользоваться скидкой в рамках акции и «Промокод для смарт-устройств» необходимо сообщить работнику салона связи промокод «Школа» либо ввести его в поле комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС. Нужно также предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС на момент совершения покупки.

Скидка по промокоду «Школа» распространяется на смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и портативные колонки.

С максимальной скидкой до 320 рублей предлагаются смарт-часы Apple Watch Series 5 с диаметром корпуса 40 мм. Теперь их стоимость составляет 999 рублей.

Детские смарт-часы Elari KidPhone 4G доступны за 159 рублей, экономия при этом составит 120 рублей.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live с учетом скидки предлагаются за 419 рублей, а портативную колонку Яндекс.Станция можно приобрести за 380 рублей, сэкономив 79 рублей.

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