В Беларуси открыт предзаказ на планшет HUAWEI MatePad 11 — со скидкой и клавиатурой в подарок

Компания Huawei представляет в Беларуси новый планшет серии HUAWEI MatePad 11 с диагональю экрана 10,95 дюйма. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2 c новым стилем оформления рабочего стола, поддерживает подключение стилуса HUAWEI M-Pencil второго поколения и взаимосвязь мыши и клавиатуры. Также планшеты имеют обновлённую функцию HUAWEI Share для кроссплатформенного взаимодействия c ноутбуками и быструю зарядку.

При предзаказе цена составляет 1299 рублей, в качестве подарка — стильная клавиатура-обложка.

HUAWEI MatePad 11

HUAWEI MatePad 11 — первый планшет Huawei с частотой обновления экрана до 120 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен в видео и играх, а также повышает визуальный комфорт при просмотре веб-страниц и рукописном вводе текста. Экран автоматически адаптирует частоту к воспроизводимому контенту, снижая энергопотребление и продлевая время автономной работы. Планшет оснащён IPS-экраном с диагональю 10,95 дюйма, разрешением 2560×1600 пикселей и имеет цветовой охват DCI-P3. Сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland подтверждают низкий уровень синего излучения (в режиме защиты зрения) и отсутствие мерцания экрана, что позволяет работать с планшетом продолжительное время без излишней нагрузки на глаза.

Новый HUAWEI MatePad 11 построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865 с одним ядром Cortex-A77 с частотой 2,84 ГГц, тремя ядрами Cortex-A77 с частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает Adreno 650. Объём оперативной памяти для всех комплектаций составляет 6 ГБ, встроенный накопитель доступен в трёх модификациях: 64, 128 или 256 ГБ. Благодаря ёмкой батарее 7250 мАч планшет поддерживает до 12 часов воспроизведения видео без подзарядки.

Планшет HUAWEI MatePad 11 получил стереосистему с четырьмя высокоамплитудными динамиками, настроенными инженерами компании Harman Kardon. Технология Histen 7.0 отвечает за усиление басов и поддерживает алгоритм улучшения звукового покрытия. Для комфортного общения планшет оснащается четырьмя микрофонами: тремя по бокам и одним сзади, что гарантирует хорошую слышимость из любого положения. Интеллектуальная система подавления шумов очищает голос от посторонних звуков, позволяя комфортно общаться в людных помещениях, на шумных улицах или при сильном ветре.

Основная камера с матрицей 13 МП, диафрагмой f/1.8, светодиодной вспышкой и автофокусом поддерживает фотосъёмку с разрешением до 4160×3120 и видео с разрешением 3840×2160 пикселей.

Новый стилус второго поколения HUAWEI M-Pencil имеет функцию рукописного ввода и переключение инструментов двойным касанием экрана. Открытая для сторонних разработчиков технология Pencil Engine позволяет интегрировать рукописный ввод в любые приложения. Благодаря задержке отклика всего 2 мс стилус быстро синхронизируется с экраном, а эргономичный дизайн делает работу с ним комфортной и интуитивно понятной. Клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard имеет надёжное магнитное крепление, беспроводную зарядку и подключение по Bluetooth.

Huawei Share – новый уровень взаимодействия

Планшеты получили обновлённые функции HUAWEI Share. Подключив планшет и ноутбук одним касанием метки на корпусе, пользователь получает возможность мгновенно перемещать файлы, а также управлять планшетом с экрана ПК. При включённой функции «Мультискрин» возможны три варианта работы: «Проецирование», «Расширение» и «Взаимодействие».

В режиме «Проецирование» экран ноутбука полностью отображается на планшете, что позволяет, например, использовать стилус для работы с приложениями на ПК или просто демонстрировать контент во время презентации при отсутствии общего большого экрана. В режиме «Расширение» планшет служит дополнительным экраном для ПК, позволяя отображать больше контента, что может пригодиться при необходимости работы с двумя документами или окнами одновременно. Наконец, в режиме «Взаимодействие» экран планшета отображается в отдельном окне на экране ноутбука, и пользователь может перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием с помощью мыши или редактировать файлы на планшете, используя экран, клавиатуру и мышь.

Цена и доступность

С 23 августа по 2 сентября действует предзаказ: стоимость HUAWEI MatePad 11 в конфигурации 6+128 ГБ с Wi-Fi-модулем составляет 1299 рублей. Каждый покупатель также получит беспроводную клавиатуру Smart Magnetic Keyboard. Сделать заказ можно в фирменном онлайн-магазине HUAWEI или сетях партнеров.