AOC представляет четыре новых профессиональных монитора

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев и мониторов, расширяет свою профессиональную линейку мониторов для бизнеса P2 четырьмя новыми моделями с диагоналями 27 дюймов (68,6 см) и 32 дюйма (80 см). Каждый из новых мониторов оснащен разъемом USB-C для подключения по одному кабелю к ноутбукам, планшетам и мобильным устройствам, одновременно обеспечивая передачу видеосигнала, питания и данных на подключенные внешние SSD или жесткие диски. Предназначенные для бизнес-пользователей, которым требуются большие экраны с высоким разрешением для одновременного отображения нескольких приложений, 32-дюймовый U32P2CA и 27-дюймовый U27P2CA могут похвастаться сверхточным разрешением 4K (3840x2160), в то время как 32-дюймовый Q32P2CA и 27-дюймовый Q27P2CA имеют собственное разрешение QHD (2560x1440).

Сегодня рабочее место должно быть более универсальным, чем когда-либо. Многие профессиональные пользователи теперь привыкли использовать свои ноутбуки для работы практически из любого места. Однако большинство также согласится с тем, что работа на маленьком дисплее ноутбука не так эффективна, как работа на большом экране. Прирост производительности, достигнутый за счет большего экрана и высокого разрешения, огромен, поскольку пользователи могут открывать несколько окон и выполнять несколько задач. В отличие от дисплея ноутбука, работа на эргономичном рабочем столе с регулируемым по высоте монитором обеспечивает более здоровую и комфортную рабочую среду, что не менее важно.



Профессиональная линейка бизнес-мониторов AOC P2 предлагает матрицы IPS или VA, регулируемые по высоте подставки и изящный безрамочный дизайн для (домашних) офисов будущего. Линейка P2 в настоящее время предлагает две модели с IPS-матрицей, оснащенные USB-C, с диагональю 24” 24P2C и 27” 27P2C и разрешением Full HD. Теперь AOC предлагает четыре новых продукта, расширяя свой ассортимент моделями с разъемом USB-C и высоким разрешением (QHD и UHD) и большей диагональю дисплея (27” и 32”).

AOC U32P2CA

32-дюймовый AOC U32P2CA оснащен VA-матрицей с собственным разрешением 4K (3840x2160), которая обеспечивает исключительную контрастность 3000:1. Яркость 350 нит позволяет использовать его даже в условиях яркого освещения, в то время как его истинный глубокий черный цвет и широкий охват (119% sRGB, 97,3% AdobeRGB, 90,7% DCI-P3) обеспечивают богатое и яркое изображение, идеально подходящее для фото и видео редакторов, дизайнеров и создателей графического контента. Чтобы максимально использовать диагональ и разрешение, монитор поддерживает режим "Picture-by-Picture". Подставка монитора имеет отверстие для укладки кабеля, что обеспечивает порядок на рабочем столе.



Монитор оснащен 4-портовым концентратором USB 3.2 для легкого подключения клавиатуры и мыши. Таким образом, ноутбук можно использовать только с одним кабелем USB-C, а дисплей ноутбука можно использовать совместно с монитором, задействуя при этом альтернативный режим USB-C DisplayPort. Порт USB-C можно использовать для питания и зарядки ноутбуков или других устройств мощностью до 65 Вт. При этом соединение будет функционировать и в стандартном режиме, передавая файлы, например, с внешнего накопителя, подключенного к USB-концентратору монитора. А подключённые через USB-концентратор периферийные устройства, такие как клавиатура и мышь, можно использовать для управления ноутбуком.

AOC U27P2CA

В 27-дюймовом AOC U27P2CA также используется матрица с разрешением 4K, но на этот раз тип панели - IPS. Дополнительная четкость благодаря более высокой плотности пикселей при меньшем размере кадра и повышенная точность цветопередачи делают монитор по-настоящему ярким, предлагая реалистичные изображения с широким охватом гаммы. Как и его 32-дюймовый собрат, U27P2CA также поддерживает режим Picture-by-Picture.

AOC Q32P2CA

Еще две модели с разрешением QHD - 32” AOC Q32P2CA и 27” AOC Q27P2CA, которые могут похвастаться IPS-матрицей и частотой обновления 75 Гц. Монитор Q27P2CA предлагает оптимальное сочетание размера (27 дюймов) и разрешения (QHD) для подавляющего большинства пользователей с гораздо более четким изображением благодаря своей меньшей 27-дюймовой панели. Он создает красочные, насыщенные визуальные эффекты, подходящие для большинства приложений, с исключительно широким охватом гаммы (126,5% sRGB, 108,4% AdobeRGB, 100,8% DCI-P3). Это идеально подходит для графических дизайнеров и создателей графического контента.

AOC Q27P2CA

Для любителей отдохнуть после работы, эти мониторы идеально подойдут для игр, так как они имеют время отклика 4 мс GtG для быстрых и плавных визуальных переходов и поддержку Adaptive-Sync. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с частотой генерируемых кадров, обеспечивая более плавное изображение без разрывов и зависаний. Модели QHD Q32P2CA и Q27P2CA также обладают частотой обновления 75 Гц в отличие от обычной частоты обновления 60 Гц, обеспечивая на 25% более плавное визуальное восприятие при наблюдении за быстро движущимися объектами или движениями курсора.

Все модели совместимы с креплением VESA 100x100 мм и включают эргономичную подставку с регулировкой по высоте 150 мм, возможностью поворота на 90° и широкими возможностями наклона и поворота. 32-дюймовые модели оснащены двумя динамиками мощностью 3 Вт, а 27-дюймовые - двумя динамиками мощностью 2 Вт. Все модели также имеют разъемы для наушников 3,5 мм.



Чтобы обеспечить возможность подключения USB-C к устаревшим устройствам без этого порта, все модели также поставляются со съемным кабелем-переходником USB-C — USB-C/USB-A. Кроме того, с помощью дополнительного кронштейна AOC VESA-P2, к подставке монитора можно прикрепить мини-ПК или компьютер в форм-факторе NUC, обеспечивая простое универсальное решение, открытое для дальнейших обновлений.



AOC Q32P2CA и U27P2CA поступит в продажу в конце августа 2021 года по ориентировочной цене 1089 и 1249 белорусских рублей соответственно.



AOC U32P2CA поступит в продажу в сентябре 2021 года по ориентировочной цене 1429 белорусских рублей.



AOC Q27P2CA поступит в продажу в октябре 2021 года по ориентировочной цене 1119 белорусских рублей.