В МТС расширился ассортимент смарт-устройств Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС расширился ассортимент смарт-устройств и аксессуаров Xiaomi. В продажу поступили новые портативные колонки, зарядные устройства и усовершенствованный внешний аккумулятор.

Наслаждайтесь музыкой с Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker. Портативная колонка компактного размера c удобным ремешком. Полный заряд батареи обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения.

Беспроводная колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W обеспечивает более мощное и объемное звучание. Ее дизайн и технические данные позволяет охватывать невероятно широкий акустический диапазон. Помимо обычного режима звучания, устройство дополнительно поддерживает режим глубокого баса. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. А мощного аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы от одного заряда.

Покупайте Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker единым платежом за 65 рублей и Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W за 149 рублей в рамках акции «Для всех».

Приобрести колонки в рассрочку от 6,5 рубля в месяц могут действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи. Предложение действует в рамках акции «Смарт-устройства».

Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Charger Type-C обладает номинальной выходной мощностью 20 Вт и поддерживает множество протоколов быстрой зарядки. Также обеспечивает более быструю скорость зарядки по сравнению со стандартными сетевыми зарядными устройствами. Xiaomi Mi 33W Wall Charger Type-A+Type-C поддерживает максимальную выходную мощность 33 Вт, позволяя заряжать смартфоны и планшеты еще быстрее. А благодаря наличию сразу двух портов можно подключить к источнику питанию два устройства одновременно.

Приобрести сетевое зарядное устройство с мощностью 20 Вт можно всего за 29 рублей, а 33 Вт — за 49 рублей. А приобретая в рассрочку их стоимость составит от 1,25 рубля в месяц.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact 10000 mAh — компактный внешний аккумулятор с интеллектуальной быстрой зарядкой. Устройство поддерживает заряд с высокой мощностью через два встроенных разъёма: USB-C и Micro-USB. Разъём USB-C может быть использован как для зарядки ваших устройств, так и для зарядки самого аккумулятора с мощностью до 22.5 W, что значительно сокращает время, которое потребуется для зарядки внешнего аккумулятора.

Аксессуар также поддерживает режим интеллектуальной быстрой зарядкой, которая обеспечит защиту от перегрева, перенапряжения и перезаряда. Дважды нажмите на кнопку, чтобы активировать режим заряда малым током. Такой режим идеально подойдёт для зарядки беспроводных наушников, фитнес-браслетов и других маломощных устройств.

Стоимость полезного аксессуара в рамках акции «Аксессуары Р24» составляет 59 рублей или 2,55 рубля при покупке в рассрочку.