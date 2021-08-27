«ВКонтакте» отключает бесплатное фоновое прослушивание

С 30 августа фоновое прослушивание станет невозможно без платной подписки. Правда, стоимость подписки VK Combo снизится до 75 рос. рублей (около 2,5 BYN) в месяц.

При этом офлайн-прослушивание (скачивание и прослушивание без подключения к сети) станет возможно для пользователей не только в приложении Boom, но и в мобильном приложении «ВКонтакте». Эта функция будет доступна для пользователей платных подписок на «Музыку ВКонтакте», VK Combo и Boom.

На данный момент на VK Combo действует специальная цена: 75 рублей в месяц в течение полугода для новых пользователей из России. Подписка объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и её партнёров. Так, подписчики могут слушать музыку «ВКонтакте» и в приложении Boom без рекламы, в фоновом режиме и офлайн, а также смотреть фильмы через видеосервис Wink.

Бесплатно «Музыкой ВКонтакте» тоже можно пользоваться — можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии «ВКонтакте» и в открытом мобильном приложении, но без фонового воспроизведения и без возможности сохранить на устройство.