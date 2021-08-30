С 1 сентября Беларусбанк прекращает поддержку платежного сервиса Belarusbank Pay

С 1 сентября 2021 прекращается поддержка платежного сервиса Belarusbank Pay. Об этом сообщается на официальном сайте Беларусбанка.

В сообщении банк также напоминает, что для держателей платежных карт Беларусбанка доступны различные платежные сервисы: Samsung pay, Кошелёк Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Mi Smart Band 4 NFC.

О причинах прекращения поддержки сервиса не сообщается.