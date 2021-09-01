Вышло обновление Telegram

В новой версии Telegram доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений, быстрый переход между непрочитанными публикациями в каналах, обновлённая панель стикеров и многое другое.

В предыдущем обновлении в групповых видеочатах появился функционал трансляций — и с сегодняшнего дня в них нет ограничений на число зрителей. Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию можно как в группах, так и в каналах — теперь у любого пользователя Telegram может быть собственный телеканал с миллионами зрителей.

Пересылка сообщений стала проще и удобнее. Нажмите на пометку «Переслать сообщение» над полем ввода, чтобы просмотреть сообщения, которые собираетесь переслать, и изменить настройки. Вы можете выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Кроме того, Вы можете убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если случайно нажали не на тот чат.

Чтобы следить за публикациями было удобнее, теперь можно посмотреть все новые сообщения из каналов, на которые вы подписаны, не возвращаясь в список чатов. Дойдя до последней публикации в канале, потяните экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу.

В панели стикеров новые популярные наборы теперь показываются над разделом с недавно отправленными стикерами. Чтобы сохранить набор на будущее, нажмите Добавить — список популярных стикеров регулярно обновляется.

Обложки наборов увеличиваются, когда листаете верхнюю часть панели, а рядом с обложкой показывается название набора.

Если собеседник ищет подходящий для ответа стикер, Вы узнаете об этом по статусу «Выбирает стикер» в заголовке чата — там же, где обычно отображается «Печатает..» или «Записывает голосовое сообщение». Новый статус позволит не беспокоиться, когда человек вдруг пропадает вместо того, чтобы отреагировать на шутку.

Администраторы каналов могут включать комментарии, чтобы получать обратную связь от читателей. Теперь, открыв комментарии к публикации в канале, вы сразу увидите счётчик с числом непрочитанных комментариев.