Названы самые производительные смартфоны августа

AnTuTu опубликовала рейтинг производительности смартфонов за август. Лидером остался игровой флагман Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Snapdragon 888. Устройство набирает 864 614 очков в AnTuTu V9.

Второе место досталось iQOO 8 Pro, который построен как раз на новейшем Snapdragon 888+. Смартфон набрал 846 351 балл. Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что AnTuTu тестирует все системы смартфона в целом, и преимущество Black Shark 4 Pro обусловлено применением гораздо более быстрой памяти. Что касается чистой производительности чипсета, то тут iQOO 8 определённо покажет лучший результат.

Заметим, что представленная статистика демонстрирует средние результаты для каждого из представленных в списке смартфонов. Если одна модель имеет несколько вариантов, отличающихся ёмкостью накопителя и объёмом оперативной памяти, рейтинг учитывает самую продвинутую версию.

sparrowsnews.com

Тройку лидеров замыкает ZTE Nubia RedMagic 6 Pro на базе Snapdragon 888, который набирает 829 331 балл. В топ-10, помимо iQOO 8 Pro, вошёл лишь ещё один смартфон на базе Snapdragon 888+ — Xiaomi MIX 4, который набрал 806 058 очков.

Что касается смартфонов среднего класса, лидером в рейтинге производительности является Xiaomi 11 Youth Edition, основанный на 5-нм Snapdragon 780G. Он демонстрирует производительность на 530 657 баллов. Второе и третье места занимают Honor 50 Pro и Honor 50, которые набирают 511 155 и 506 774 очков соответственно. Эти устройства основаны на чипсете Snapdragon 778G. В рейтинге «середнячков» представлены также смартфоны на базе чипов MediaTek Dimensity и HiSilicon Kirin 985. Именно на последнем основан Huawei Nova 8, который замыкает десятку лидеров.

Предполагается, что в ближайшие месяцы существенно изменится рейтинг флагманских устройств, поскольку грядёт волна новых смартфонов на базе Snapdragon 888+, в том числе игровых. Что касается устройств среднего класса, здесь серьёзных перемен в ближайшее время не предвидится.