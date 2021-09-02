В Белоозерске открылся STEAM-центр

1 сентября 2021 в ГУО “Гимназия г.Белоозерска” прошло торжественное открытие STEAM-класса. Его создание проспонсировали две белорусские ИТ-компании – Wowmaking и Vizor Games.

Красную ленту STEAM-класса в торжественной обстановке разрезали СЕО Wowmaking Иван Тикота и менеджер КСО-проектов Vizor Games Ольга Михед. Для гостей гимназисты показали несколько своих проектов в сфере STEAM, которые смогли реализовать своими силами. Среди них создание мультфильмов, объемных фигур при помощи 3D-ручки и изготовление мягких игрушек.

Благодаря STEAM-классу учащиеся гимназии смогут обучаться робототехнике, программированию, 3D-моделированию и другим востребованным навыкам на современной технике. Класс оснащен ноутбуками, конструкторами LEGO для роботостроения, 3D-принтером, проектором и другими приборами.